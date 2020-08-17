Yeşilyurt Belediyespor Kızılcahamam'da güç depoluyor

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kızılcahamam kampı sürüyor. Transferde 13 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı veren Malatya ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

15 gün süreceği açıklanan Kızılcahamam kampında güç depolayan turuncu yeşilliler, bu süreçte 3 hazırlık müsabakası oynayacak.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan

Teknik Direktör Alaattin Gülerce hazırlıklarının güzel bir ortamda sürdüğünü belirterek, "Kampımız sorunsuz bir şekilde başladı. Şuana kadar önemli oyuncuları kadromuza kattık. Bu aşamadan sonra bu oyuncuların takımdaşlık anlaşıyla hareket etmelerine yönelik çalışmalar ile birlikte fiziki olarak da iyi duruma gelmek için gayret göstereceğiz. Tabi eksik noktalarımız için transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Kampımıza dahil edeceğimiz yeni oyuncularımız olacak. 1.etap Kızılcahamam kampımızı 28 Ağustos Cuma günü sona erecek" diye konuştu. - MALATYA