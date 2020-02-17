Yeşilyurt Belediyespor kötü gidişatın nedenlerini arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor kötü gidişatın nedenlerini arıyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor kötü gidişatın nedenlerini arıyor

6 saat önce

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Osmaniyespor yenilgisinin üzüntüsü sürerken, kulüp yönetimi kötü gidişatın nedenlerini bulmak için acilen toplantı yaptı.

Yeşilyurt Belediyespor kötü gidişatın nedenlerini arıyor, System.String[]

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Osmaniyespor yenilgisinin üzüntüsü sürerken, kulüp yönetimi kötü gidişatın nedenlerini bulmak için acilen toplantı yaptı.


Ligin 23. haftasında sahasında Osmaniyespor'a 2-0 yenilerek ligde kalma yolunda büyük yara alan Yeşilyurt Belediyespor'da ağızları bıçak açmazken Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yönetim olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirdi.


Teknik heyetin durumu ve takımın genel gidişatıyla ilgili toplantı yapan turuncu yeşilli yönetim, Teknik Direktör Alaattin Gülerce ile yola devam etme kararı alırken, kötü gidişatın nedenlerine dair de teknik heyetten kapsamlı bir rapor istendiği ifade öğrenildi.


Ligde 21 puanla son sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor, Gülerce yönetiminde çıktığı 5 maçtan 1 galibiyet alabildi.


Sahasında oynadığı son iki maçı da kazanamayarak ligin dibine demir atan turuncu yeşillilerde gözler ligin 24. haftasında oynanacak Karacabey maçına çevrildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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