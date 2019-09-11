Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kupada 2. turda veda etti
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Yeşilyurt Belediyespor kupada 2. turda veda etti

1 saat önce

Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakayı 5-0 kaybederek kupadan elendi.

Yeşilyurt Belediyespor kupada 2. turda veda etti, System.String[]

Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakayı 5-0 kaybederek kupadan elendi.


Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan ve Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşmaya futbolseverler büyük ilgi gösterdi.


Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor sahaya Cihat Herdili, Enes Filiz, Fatih Gürden, Erhan Gözetlik, Hüseyin Ekici, Ali Kemal Başaran, Bedirhan Danışmaz, Serkan Sarıkaya, Mehmet Avcı, Abdulvahap Kaya ve Erdinç Mergen on biriyle çıktı.


Elazığ Belediyespor ise Ogün Karakaya, Burak Keskin, Muhammed Can Öztürk, Arif Şahin, Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil, Cenk Cengiz, Tuncay Fındıkçı, Metehan Özlü, Serhan Yılmaz ve Burak Kavlak on biriyle sahaya çıktı.


3.Lig temsilcisi 2 takımın mücadelesinde oyuna etkili başlayan taraf konuk takım oldu ve maçın henüz başında dakikalar 2'yi gösterirken Arif Şahin'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


17,20 ve 34'üncü dakikalarda ise sahneye çıkan Serhan Yılmaz hattrack yaparak takımını 4 -0 öne geçirdi.


Karşılaşmanın ilk yarısını Elazığ Belediyespor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


İkinci yarıya da etkili başlayan konuk takım oldu ve 64'üncü dakikada Andaç Özlü takımın 5'incigolünü kaydetti.


Müsabakada başka gol olmadı ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ Belediyespor'a 5-0 yenilerek Türkiye Kupası'na 2. turda veda etti. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
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