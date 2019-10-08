Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor lider Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor lider Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

Yeşilyurt Belediyespor lider Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

1 saat önce

3.lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yönetim göreve başlar başlamaz takımdaki teknik adam arayışlarını sonlandırarak Mehmet Ak ile anlaşmaya vardı.

Yeşilyurt Belediyespor lider Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak, System.String[]

3.lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yönetim göreve başlar başlamaz takımdaki teknik adam arayışlarını sonlandırarak Mehmet Ak ile anlaşmaya vardı.


3.Lig'de oynadığı 6 maçı da kaybeden ve ligin dibine demir atan Yeşilyurt Belediyespor'da yeni bir başlangıç olarak görülen Karacabey maçı hazırlıkları tamamlandı. Turuncu yeşilliler bu maçın son çalışmasını takımın yeni teknik adamı Mehmet Ak nezaretinde yaptı. Futbolcularıyla kıs bir toplantı yaparak tek tek tanışan Mehmet Ak'ın yarın ki maçla ilgili de kısa bir motivasyon konuşması yaptığı belirtildi. Göreve yeni başlayan Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yönetimin de Karacabey maçı öncesi futbolculara ekstra prim ve alacaklarını ödeme sözü verdiği öğrenildi. Ligin 6 haftalık bölümünde oynadığı tüm maçları kaybeden turuncu yeşilliler, lider durumda bulunan Karacabey takımını yenerek yeni yönetime ve yeni teknik heyete iyi başlangıçla merhaba demek istiyor.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Karacabey Belediyespor karşılaşması yarın saat 14.00'te oynanacak. Müsabakayı Raşit Yorgancılar yönetecek. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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