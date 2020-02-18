Yeşilyurt Belediyespor lider karşısında puan arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor lider karşısında puan arayacak - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor lider karşısında puan arayacak

7 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 24. haftasında liderin konuğu olacak.

Yeşilyurt Belediyespor lider karşısında puan arayacak, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 24. haftasında liderin konuğu olacak.


TFF 3.lig 3.Grup'un 24. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor'un konuğu olacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor, bu maçın son çalışmasını Bursa Nilüfer Tesisleri'nde yaptı.


Geçen hafta sahasında Osmaniyespor'a 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde yara alan Malatya ekibi, lider Karacabey karşısında 3 puan parolasıyla çıkacak.


Karşılaşmanın son çalışmasını Nilüfer Tesisleri'nde gerçekleştiren turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor.


Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması yarın 13.30'da başlayacak. Müsabakayı Barkın Kara yönetecek. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Karacabey, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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