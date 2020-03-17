Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor ile erteleme maçına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor ile erteleme maçına çıkacak - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor ile erteleme maçına çıkacak

7 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta sahasında Yozgat 1959'u yenerek 15'nciliğe yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 18 Mart Çarşamba günü Pazarspor ile deplasmanda oynanacak erteleme maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor ile erteleme maçına çıkacak, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta sahasında Yozgat 1959'u yenerek 15'nciliğe yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 18 Mart Çarşamba günü Pazarspor ile deplasmanda oynanacak erteleme maçının hazırlıkları sürüyor.


Haftaya 29 puanla 15. sırada giren Malatya ekibi, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Pazarspor müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlıklarınıyor.


Takımın teknik sorumlusu Alaattin Gülerce yaptığı açıklamada, kazandıkları her puanın önemine vurgu yaparak, "Sahamızda çok güçlü bir takım karşısında 3 puan alan oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Hakikaten kolay değil, böyle bir grupta bir şeyleri yapabilmek. Sonuçta her takımın her takımı yenebildiği bir güç dengesi var. Yozgat karşısında da kendi oyunumuzu oynayamadığımızı söyleyebilirim. Artık telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz" dedi.


"Oradan güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz"


Çarşamba günü deplasmanda Pazarspor takımıyla erteleme maçına çıkacaklarını da aktaran Gülerce, "Grubumuzda her takım her takımı yenebilecek durumda. Bundan dolayı hiçbir maçın favorisi yoktur. Deplasmanda oynayacağımız Pazar maçı bizim açımızdan oldukça önemli. Alacağımız puan ya da puanlar bizi çok farklı bir konuma getirebilir. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak, oradan güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Pazarspor, Malatya, Yozgat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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