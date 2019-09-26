Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor maçına altyapı antrenörüyle çıkacak
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Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor maçına altyapı antrenörüyle çıkacak

1 saat önce

Yeşilyurt Belediyespor'da teknik heyet arayışları devam ederken, takımı bu hafta oynanacak Pazarspor müsabakasına altyapı antrenörü Erdal Karakurt'un çıkaracağı açıklandı.

Yeşilyurt Belediyespor Pazarspor maçına altyapı antrenörüyle çıkacak, System.String[]

Yeşilyurt Belediyespor'da teknik heyet arayışları devam ederken, takımı bu hafta oynanacak Pazarspor müsabakasına altyapı antrenörü Erdal Karakurt'un çıkaracağı açıklandı.


Ligde çıktığı 4 maçı da kaybeden Yeşilyurt Belediyespor'da teknik sorumlu Hayati Palancı ile yolların ayrılmasından sonra teknik heyet arayışlarına başlayan Orhan Barman başkanlığındaki yönetim, henüz herhangi bir isimle el sıkışamadığı için bu haftaki maça takımın başında altyapı antrenörü Erdal Karakurt'un çıkacağı açıklandı.


Kulüpte yaşanan ekonomik krizi aşabilmek için İstanbul'da çeşitli sponsorluk görüşmeleri gerçekleştiren kulüp başkanı Orhan Barman'ın diğer taraftan da teknik adam görüşmelerini sürdürdüğü, ancak henüz herhangi bir isimle anlaşılamadığı belirtildi.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor'da Pazar günü oynanacak Pazarspor maçının hazırlıkları sürüyor. Altyapı antrenörü Erdal Karakurt nezaretinde çalışmalarını sürdüren turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. - MALATYA

Pazarspor, Yeşilyurt, Karakurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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