Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor puana hasret
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Yeşilyurt Belediyespor puana hasret

17 dakika önce

3 haftası geride kalan 3.lig'de henüz puanla tanışamayan Yeşilyurt Belediyespor'da oynanan son maçta alınan 4-1'lik yenilgi moralleri bozdu.

Yeşilyurt Belediyespor puana hasret, System.String[]

3 haftası geride kalan 3.lig'de henüz puanla tanışamayan Yeşilyurt Belediyespor'da oynanan son maçta alınan 4-1'lik yenilgi moralleri bozdu.


Ligde oynadığı 3 maçı da kaybederek taraftarını üzen turuncu yeşillilerde yönetim kurulunun maç sonrası olağanüstü toplanma kararı aldığı öğrenildi. Futbolcularına 2 aydır ödeme yapamayan Malatya ekibinde yenilgiler de üst üste gelince sıkıntılı bir sürece girildi. 'Kötü gidişe dur' parolasıyla çıkılan maçta rakibi Darıca Gençlerbilriği karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Malatya temsilcisi, aldığı farklı yenilgiyle kötü gidişatını sürdürdü.


Farklı yenilgi sonrası ağızların bıçak açmazken, Palancı'nın kendilerini düzeltmeleri konusunda oyuncularına sert bir şekilde uyardığı öğrenildi. Darıca maçından sonra gözünü 4. haftada oynayacağı Diyarbakırspor maçına çeviren turuncu yeşillilerde bu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı.


Kötü gidişata dur demek isteyen Yeşilyurt Belediyespor, bu zorlu maçı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Darıca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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