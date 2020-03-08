Yeşilyurt Belediyespor sahasında golsüz berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor sahasında golsüz berabere kaldı - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor sahasında golsüz berabere kaldı

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 27. haftasında sahasında karşılaştığı Halide Edip Adıvar ile golsüz berabere kaldı.

Yeşilyurt Belediyespor sahasında golsüz berabere kaldı, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 27. haftasında sahasında karşılaştığı Halide Edip Adıvar ile golsüz berabere kaldı.


Grupta haftaya 1 maçı eksik 25 puanla 17. sırada giren turuncu yeşilliler, Yeşiltepe Tesislerinde Halide Edip Adıvar'ı ağırladı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, Mustafa Pınar, Alpay Aldemir, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Savaş Yorulmaz, Erhan Gözetlik, İsmail Güner, İbrahim Tokay, Muhammed Öztürk, Emrah Özyaylaz on biriyle çıktı.


Halide Edip Adıvar'ı yenerek alt sıralardan uzaklaşmak hedefiyle müsabakaya başlayan Malatya ekibi, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.


Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu yeşilliler bu sonuçla haftayı 26 puanla 17. sırada tamamladı. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Halide Edip Adıvar, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi? Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 23:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyespor sahasında golsüz berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]