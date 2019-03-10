Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışını Sürdürüyor

Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışını Sürdürüyor

11 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ankas İstiklalspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışını Sürdürüyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ankas İstiklalspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Yunus Emre Bulut yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler, Harun Aytemur, Alaattin Közen, Ramazan Çavuş, Yunus Gezici ve Cemre Atmaca on biriyle çıktı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 43.dakikasında Harun Aytemur'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, 90 dakikada başka gol olmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak, şampiyonluk yarışını sürdürdü. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:50 Kaynak: İHA

Futbol, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Spor
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