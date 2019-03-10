Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışını Sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt
Belediyespor, sahasında Ankas İstiklalspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşiltepe
1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Yunus Emre Bulut
yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir
, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler
, Harun Aytemur, Alaattin Közen, Ramazan Çavuş, Yunus Gezici ve Cemre Atmaca on biriyle çıktı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 43.dakikasında Harun Aytemur'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, 90 dakikada başka gol olmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak, şampiyonluk yarışını sürdürdü. - MALATYA