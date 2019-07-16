Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı 1.Ligi'nde mücadele edecek
4 saat önce
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Satranç 1.Liginde mücadele edecek.
Malatya Yeşilyurt Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
Belediye spor
Satranç Takımı, Türkiye
Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Satranç 1.Liginde mücadele edecek.
22 takım yer aldığı TSF 1. Lig maçları 22-28 Temmuz'da Konya
'da oynanacak. Yeşilyurtspor futbolun yanında diğer spor branşlarında da büyük başarılar hedefliyor. Turuncu yeşilliler satranç takımı olarak 1. Ligde mücadele etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ligde Takımımızın yanı sıra Bayegan Pendik
, Gökyay Vakfı, Manisa
Turkuaz, Burhaniye
, Ankara Demirspor
, Bulancak İhsaniye
Gençlik ve Spor, Pamukkale Üniversitesi
, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma, Olbia, Varyant Gençlik Satranç ve Spor, Burdurspor, Boğaziçi Üniversitesi, Yalova
Belediyespor, Karşıyaka
Satranç İhtisas, Dr. Metin Sürmeli Satranç, Karaman
Sağlık Spor, Aydın
Satranç Eğitim Merkezi, Salihli
Sardes satranç, İstanbul Teknik Üniversitesi
, Ankara DSİ ve Kahramanmaraş
Satranç spor kulüpleri mücadele edecek" denildi. - MALATYA
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