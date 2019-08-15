Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor sezona iyi başlamak istiyor
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Yeşilyurt Belediyespor sezona iyi başlamak istiyor

1 saat önce

3. Ligin yeni takımı Yeşilyurt Belediyespor'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyespor sezona iyi başlamak istiyor, System.String[]
3. Ligin yeni takımı Yeşilyurt Belediyespor'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tarihinde ilk kez TFF 3.Lig mücadele edecek turuncu yeşillilerde hedef lige güçlü bir şekilde girebilmek.

Transfer çalışmalarının da sürdüğü Yeşilyurt Beleidyespor'da en az 3 transfer daha yapılacağı kaydedildi. 3. Ligde ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Bayrampaşa ile Malatya'da oynayacak olan Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Teknik direktör Hayati Palancı yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Palancı 1 Eylül'e kadar her anlamda lige hazır olmak istediklerini kaydederek, "Hazırlıklarımıza Malatya'da devam ediyoruz. Takım içerisinde uyum ve arkadaşlık süte seviyede. Bunun forma rekabetine de en güzel şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Palandöken kampında oynadığımız hazırlık maçlarında futbolcuların performansı bizleri memnun etti açıkçası. Ancak eksiklerimizin de farkındayız. Diğer taraftan da transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüğümüz isimlerden anlaşmaya yakın olduğumuz isimler var. Tek amacımız bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz 3. lige güçlü bir şekilde girebilmek" diye konuştu. - MALATYA
Yeşilyurt, Malatya, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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