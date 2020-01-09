Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Gülerce'den lig değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Gülerce'den lig değerlendirmesi - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Gülerce'den lig değerlendirmesi

7 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, ligi değerlendirerek, "İkinci yarının ilk maçında oynayacağımız Bayrampaşa maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Gülerce'den lig değerlendirmesi, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, ligi değerlendirerek, "İkinci yarının ilk maçında oynayacağımız Bayrampaşa maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımın çoğunu tanıyorum ve kalitelerine inanıyorum" dedi.


TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Alaattin Gülerce başarılı bir ikinci yarı geçirmek için çok çalıştıklarını söyledi.


Kamp yaptıkları Antalya'dan Cuma günü ayrılacaklarını ve ikinci yarının ilk maçı için İstanbul'a geçeceklerini belirten Gülerce, "Takımın başına geçeli çok bir zaman olmadı. Ancak Mehmet Ak hocamız da iyi bir takım bırakmış. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bu kısa süre içerisinde en iyi şekilde hazırlanıp, ikinci yarının ilk maçı olan Bayrampaşa maçına güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Takımda birçok futbolcu öğrencim zaten. Kalitelerini bildiğim ve güvendiğim oyuncular. İnşallah onlarla beraber burada güzel şeyler yapıp, Malatya'ya bu mutluluğu yaşatırız" dedi.


"Takımda o havayı gördüm"


Gülerce, transferle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:


"Transferde 6 futbolcu alındı son olarak. Tabi transfer dönemi devam ettiği müddetçe her an her şey olabilir. Bayrampaşa maçında takımımızı daha yakından göreceğiz. Umarım ilk maçtan iyi bir sonuç alırız. Takımda o havayı gördüm. Tabi kolay olmayacak. Yeni bir teknik heyet, yeni alışkanlıklar, yeni bir süreç. Buna futbolcularımın alışması biraz zaman alabilir. Bizim amacımız bu süreyi en kısaya indirmek." - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Bayrampaşa, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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