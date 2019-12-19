Yeşilyurt Belediyespor transferde titiz davranıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor transferde titiz davranıyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor transferde titiz davranıyor

6 saat önce

TFF 3.Lig ekibi Malaya Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyespor transferde titiz davranıyor, System.String[]

TFF 3.Lig ekibi Malaya Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli bir kadro kurmak" dedi.


TFF 3.Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla 17. Sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'da gözler transfere çevrildi.


Transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Ak, belirledikleri isimlerle görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.


Transferde 6 oyuncu almayı planladıklarını kaydeden Ak, "Transerde yönetimimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. İkinci yarı için dengeli bir kadro kurma düşüncemiz var. Bundan dolayı transferde oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Kadromuza en az 6 futbolcu dahil etmek istiyoruz. Tabi bu isimleri dahil ederken takım içerisindeki dengeleri de bozmamak lazım. İnşallah kamp dönemine kadar yeni arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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