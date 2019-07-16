Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor transfere doymuyor
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Yeşilyurt Belediyespor transfere doymuyor

4 saat önce

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor, transferde 3 ismi daha renklerine bağladı.

Yeşilyurt Belediyespor transfere doymuyor, System.String[]
TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor, transferde 3 ismi daha renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarında yoğun mesai harcayan Yeşilyurt Belediyespor, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Turuncu yeşilliler Yeni Malatyaspor alt yapısında yetişen Ferhat Canlı ve Hüseyin Ekici ile birlikte, BAKspor'dan Sefa Korkmaz'ı renklerine bağladı.

BAKspor'dan alınan 23 yaşındaki defans oyuncusu Sefa Korkmaz, son olarak Elazığ Belediyespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu 22 yaşındaki Ferhat Canlı ve yine aynı kulüpte oynayan Hüseyin Ekici için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan kulüp sportif direktörü Burak Acil, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transferde kulüp menfaatlerini doğrultusunda kalitesine inandığımız futbolcularla anlaşama devam ediyoruz. Malatyaspor'un altyapısından yetişen 2 kardeşimiz ve yine Bugsaş'tan Sefa kardeşimizi renklerimize bağladık. Umarım atılan imzalar her iki taraf içinde hayırlı olur. Transferde anlaşmalarımız devam edecek inşallah" diye konuştu. - MALATYA
Türkiye Futbol Federasyonu, Malatyaspor, Yeşilyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
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