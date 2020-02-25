Yeşilyurt Belediyespor'un 5 haftalık galibiyet özlemi

Son oynadığı maçta sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Malatya ekibi, puanını 22'ye yükseltmesine rağmen son sıradaki yerinden kurtulamadı.

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Galatasaray, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı için suç duyurusunda bulunuyor