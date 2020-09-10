Yeşilyurt Belediyespor'un Bolu kampı sürüyor

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Bolu kampı sürüyor. Transferde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi güç kazanan Malatya ekibi, Bolu'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

15 günlük Kızılcahamam kampının ikinci etap için Bolu'ya geçen turuncu yeşilliler, bu süreçte 1 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Alaattin Gülerce hazırlıklarının güzel bir ortamda sürdüğünü belirterek, "Bolu kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Önemli oyuncuları kadromuza kattık. Bu oyuncuların takım yavaş yavaş adapte olduklarını görüyoruz. İyi yolda emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde kadrosuna kattığı 18 futbolcuyla kadrosunu sil baştan yeniledi.

Yeşilyurt Belediyespor transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fahri Öçalmaz, Halil Çelik, Berke Yılmaz, Akın Akman, Fatih Eren ve Talha Aldemir'i kadrosuna kattı. - MALATYA