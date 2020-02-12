Yeşilyurt Belediyespor'un gençleri şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'un gençleri şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'un gençleri şampiyonaya hazırlanıyor

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyespor genç takımları Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorMalatya Yeşilyurt Belediyespor U19 ve U16 takımları Malatya Amatör liglerinde gruplarını Lider olarak tamamlayarak Malatya'yı Türkiye Şampiyonası Elemelerinde temsil etmeye hak Kazandılar.

Yeşilyurt Belediyespor'un gençleri şampiyonaya hazırlanıyor, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyespor genç takımları Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor


Malatya Yeşilyurt Belediyespor U19 ve U16 takımları Malatya Amatör liglerinde gruplarını Lider olarak tamamlayarak Malatya'yı Türkiye Şampiyonası Elemelerinde temsil etmeye hak Kazandılar.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, alınan başarıdan dolayı altyapı futbolcularını ve antrenörlerini tebrik etti. Yılmaz, "Başarılarından dolayı alt yapı hocalarımız Erdal Karakurt, Aziz Akçin, Muhsin Adem hocalarımız ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yönetim olarak altyapı takımlarımızın üstün oyun mücadelelerinden dolayı oldukça memnunuz. Genç takımlarımıza nisan ayında başlayacak Türkiye Şampiyonalarında başarılar dileriz. U15 takımımızın antrenmanını da ziyaret ettik ve hocalarımızla bir süre fikir alışverişinde bulunduk. Ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan U15 takımımızı tebrik ederek, gençlerimizden şampiyonluk sözü aldık" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Türkiye, Malatya, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı
Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyespor'un gençleri şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]