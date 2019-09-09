Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'un kupa maçını taraftarlar izleyebilecek
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Yeşilyurt Belediyespor'un kupa maçını taraftarlar izleyebilecek

1 saat önce

3.lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında oynayacağı müsabakaya seyirci alınacağı açıklandı.

Yeşilyurt Belediyespor'un kupa maçını taraftarlar izleyebilecek, System.String[]

3.lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında oynayacağı müsabakaya seyirci alınacağı açıklandı.


Maçlarını oynadığı Yeşiltepe 1 Nolu sahadaki eksikliklerden dolayı ligde oynadığı Bayrampaşa ve kupadaki 1. Tur maçı olan 12 Bingöl maçlarında seyircisi stada alınmayan Yeşilyurt Belediyespor, stattaki eksiklikleri gidererek seyircinin girmesine engel durumu ortadan kaldırdığını paylaştı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Müdürü Salih Oral, Çarşamba günkü maça seyirci alınacağını kaydederek, "Yeşilyurt Belediyespor olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde kupada oynayacağımız Elazığ Belediyespor maçıyla birlikte stadı seyirciye açacağız. Stattaki eksikliklerin tamamlanması adına emeği geçen başta belediye başkanımız Mehmet Çınar ve Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kupada bir üst tura çıkmak istiyoruz ve tüm hemşerilerimizi bu maça davet ediyoruz. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüze de teşekkürlerimizi sunarak, maçın dostluk içinde geçmesi temenni ediyoruz. Tüm taraftarlarımızı kupa maçında takımlarına destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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