Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği, U17 Türkiye Şampiyonasına Katılacak
1 saat önce
U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Malatya'yı Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği takımları temsil edecek.
U17 Türkiye Futbol
Şampiyonası'nda Malatya
'yı Yeşilyurt
Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği
takımları temsil edecek. Yeşilyurt Belediyespor Şanlıurfa
, Kale Gençlerbirliği Elazığ
grubunda mücadele edecek.
2018-2019 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 76 ilden 133 takımın katılımıyla 6'şar takımlı 18 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 4- 7 Nisan
, 4'er takımlı 5 grupta ise 5-7 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 24 tarafsız grup merkezinde oynanacak. İstanbul
, Tekirdağ
, Çanakkale
, Balıkesir
, Kocaeli
, Bolu
, Sakarya
, Kütahya
, Manisa
, Muğla
, Burdur
, Mersin
, Osmaniye
, Hatay
, Diyarbakır
, Şanlıurfa, Elazığ, Muş
, Nevşehir
, Kastamonu
, Çorum
, Giresun
, Rize
ve Ardahan
grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak.
2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Malatya'yı Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği takımları temsil edecek. Yeşilyurt Belediyespor Şanlıurfa, Kale Gençlerbirliği Elazığ grubunda mücadele edecek. Şanlıurfa Grubu'nda müsabakalar 5-7 Nisan tarihlerinde oynanacak. Grup'ta Yeşilyurt Belediyespor'un yanı sıra Adıyaman
, Elazığ ve Kahramanmaraş
takımları yer alacak. Elazığ Grubu'nda da karşılaşmalar 5-7 Nisan tarihlerinde oynanacak. Grup'ta Kale Gençlerbirliği'nin yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl
takımları mücadele edecek. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:25 Kaynak: İHA
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