Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona 25 futbolcuyla hazırlanıyor
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Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona 25 futbolcuyla hazırlanıyor

1 saat önce

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona 25 futbolcuyla hazırlanıyor, System.String[]
Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman temposuyla çalışan turuncu yeşilliler, 2. Etap kampı için 22 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.

Yeşilyurt Belediyespor, 2019 - 2020 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir otelde kampa giren turuncu yeşilliler, ilk 2 günde çift antrenman temposunun yanında, futbolcuların test ve ölçümlerine de devam ediyor. Çalışmaya transfer edilen ve denenmeye gelen toplam 25 futbolcu katılıyor.

Teknik direktör Hayati Palancı nezaretinde yapılan idmanlara Erhan Gözetlik, Ahmet Burak Yazıcı, Emrah Tuncel, Miraç Ölmez, Muhittin Tümbül, Koray Şanlı, Ferhat Canlı, Fatih Gürden, Enes Filiz, Ozan İnce, Cihat Herdili, Enes Salik, Ahmet Topal, Kerim Çıracı, Vahap Kaya, Ömer Faruk Bartan, Ramazan Çavuş, Sefa Korkmaz, Hüseyin Ekinci, Hüseyin Tükenmez, Bedirhan Danışmaz, İbrahim Tokay, Kartal Öztaşkın, Emirhan Kayalar, Mehmet Topçu katılıyor.

Turuncu yeşilliler pazar gününe kadar Malatya'da çalıştıktan sonra kamp için Erzurum'a gidecek.

Bu arada Malatya temsilcisi transferde son olarak Halil Zeybek'i renklerine bağladı. - MALATYA
Yeşilyurt, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
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