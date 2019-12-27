Yeşilyurt Belediyespor yönetimi Başkan Çınar ile bir araya geldi

TFF 3.Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim kurulu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bir araya gelerek kulübün durumunu konuştu. Toplantıya Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Mehmet Çınar'ın göreve geldikten sonra takımda yaşanan yükselişten dolayı tebrik ettiği Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yönetimin ligin ikinci yarısı için de başarı sözü verdiği belirtildi.



Toplantı sonrası bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, faydalı bir toplantı olduğunu belirterek, "2020 yılında daha güçlü bir Yeşilyurt Belediyespor olmak için toplandık. Öncelikle her daim yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ederiz. Mehmet Çınar başkanımızın bize ayırdığı zaman ve verdiği enerji bizi güçlü kılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden beri farkı herkes görüyor. Tek amacımız var, tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 3. Lig'de takımımızı başarıya ulaştırmaktır. Hedefimiz play-offlar olacak. Takımımıza tesis kazandırma çalışmalarımız da devam ediyor. 2020 yılı içerisinde inşallah yeni tesislerimize de geçmiş olacağız" dedi.



"Transferlerimizi yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor"



Devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Hocamızın raporunu aldık. Transfer komitemizi oluşturduk. Çalışmalarımız transfer komitemizce devam ediyor. Transferde prensipte anlaştığımız futbolcular var. Yakında resmi açıklamamızı yapacağız inşallah. Tabi bunun yanında takımımızdan ayrılan futbolcularımız da olacak. Tecrübe kazanması için kiralayacağımız futbolcularımızda olacak. Transferlerle ilgili kulüp olarak çalışmalarımız devam ediyor. Antalya kampına yeni transferlerimizi yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA