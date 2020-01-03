Yeşilyurt Belediyespor Yunus Emre Eserdi ile yeniden anlaştı

Kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında eski oyuncusu Yunus Emre Eserdi'yi renklerine bağladı.



Kadrosundan 11 isimle yollarını ayıran Malatya temsilcisi bu oyuncuların yerine alacağı oyuncularla birer ikişer el sıkışmaya başladı. Malatya temsilcisi en son Adıyaman 1954 takımında forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Yunus Emre Eserdi'yi kadrosuna kattı. 33 yaşındaki defans oyuncusu Yunus Emre Eserdi transferinin ardından Antalya kampına dahil olarak takımla çalışmalara başladı.



Turuncu yeşilli yönetimin transferde en az 8 futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Teknik Direktör Mehmet Ak'ın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini gerçekleştiren Malatya ekibinin, 1-2 gün içerisinde yeni transferler için toplu imza töreni düzenleyeceği kaydedildi. - MALATYA