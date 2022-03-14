Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı - Son Dakika
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Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı

14.03.2022 17:16

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Yeşilyurt Ofspor'da oyuncular, bölgede etkili olan kar yağışının keyfini çıkartırken, bu anları da video çekerek taraftarlarıyla paylaştı.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Yeşilyurt Ofspor'da oyuncular, bölgede etkili olan kar yağışının keyfini çıkartırken, bu anları da video çekerek taraftarlarıyla paylaştı.

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'un oyuncuları, Trabzon'un Of ilçesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Oyuncuların zaman zaman çektikleri videolar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılırken, bu görüntülere taraftarlar da ilgi gösterdi.

İlçede etkisini sürdüren kar yağışının ardından oyuncular, farklı bir video daha hazırladı. Videoda karla kaplı sahada Şampiyonlar Ligi müziğiyle müsabakaya çıkan 6 oyuncuya, kardan adam futbolcu da eşlik etti.

Görüntüde, kardan yaptıkları top ile mücadele eden oyuncuların, attıkları gole sevinmeleri ve kardan adam ile öz çekim yapmaları yer aldı.

Takımın sosyal medya hesabından yayınlanan video, kısa sürede taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı
Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı
Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı

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Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Medya, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı - Son Dakika


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