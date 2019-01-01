Yeşilyurt'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Malatya'da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda da modern araç filosu ve donanımlı ekipleriyle kar...

Malatya'da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda da modern araç filosu ve donanımlı ekipleriyle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kar mücadele ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olağan yaşam şartlarının sekteye uğramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.



Yeşilyurt'un genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını ve ekiplerin 24 saat boyunca görevinin başında olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TOKİ, Tecde ve Çırmıhtı'nın farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.



Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, "Her mevsimin ayrı bir güzellikte hakim olduğu güzel ilçemizin kar yağışının başlamasıyla birlikte insana ferah ve mutluluk aşılayan güzellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Hemşerilerimizin yağın karın sadece güzellikleriyle karşı karşıya kalmaları, güzel vakit geçirmeleri ve kart topu oynayarak bu güzelliği hep birlikte paylaşmaları adına Yeşilyurt Belediyesi olarak 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunuyoruz. Belediye olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Malatya'da ki kar yağışı ve buzlanmaya karşı Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin 24 saat görevinin başında olduğunu söyleyen Başkan Çınar, "Soğuk ve yağışlı havaların yurt genelinde etkili olduğu şu günlerde ilçemizin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun şekilde yağan ve ana caddelerde biriken kar temizleme çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürmekteyiz. Eğimli olan yollarımızın kar tutmaması, vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda biriken kar yüzünden her hangi bir kazaya maruz kalmamaları için kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm ekiplerimiz en zorlu şartlarla mücadele için hazır durumda ve en ufak bir aksaklığa olanak vermemek için gayret göstermektedir. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Kar yağışı devam ettiği sürece ilçe genelinde çalışmalarımız belli plan ve program doğrultusunda devam edecektir. Kar yağışının bol olması önemlidir, ancak yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması içinde üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz. Özellikle ekiplerimiz; gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı önlem alıyor ve tuzlama çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda ilimizde eğitime bir gün ara verildi. TOKİ Yavuz Selim Mahallemizdeki inceleme ziyaretimiz sırasında buradaki gençlerimizin kartopu oynayarak alınan kararı sevinçle karşıladıklarını gördük, bizlerde gençlerimizin bu sevinçlerine ortak olduk. Tabii ki gençlerimizden eğitime verilen bir günlük arada ders çalışmalarını ve sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını istedik ve onlardan söz aldık. Gençlerimiz sınav haftası olduğu için bu fırsatı iyi değerlendireceklerini ifade edip, alınan karardan dolayı Sayın Valimize teşekkürlerini sundular" diye konuştu.



Çalışmaların eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları yerinde takip eden Başkan Çınar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Kar temizleme çalışmalarını takdirle karşılayan vatandaşlar ise Başkan Çınar'a teşekkür etti. - MALATYA

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