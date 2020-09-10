Yeşilyurt Gedik Tepesine oba çadırı kuruluyor - Son Dakika

Yeşilyurt Gedik Tepesine oba çadırı kuruluyor

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Kadim Çırmıhtı'nın doğal zenginliklerine tepeden bakan Gedik Tepesine oba çadırı kuruyor.

Yeşilyurt Gedik Tepesine oba çadırı kuruluyor, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Kadim Çırmıhtı'nın doğal zenginliklerine tepeden bakan Gedik Tepesine oba çadırı kuruyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Oba Çadırının kurulduğu alanda incelemelerde bulunup, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay'dan yapım işlerinin yanı sıra Oba Çadırında yer alacak teçhizatlar, malzemeler ve ziyaretçilere sunulacak hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Köklü medeniyet tarihinde özel bir konumda bulunan Oda Çadırını Yeşilyurt'ta hizmete sunacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezinin yan tarafında alana kuracakları Oba Çadırı ile tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımını yapıp, bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını söyledi.

"Askeri teçhizatlar, geleneksel elbiseler, yöresel eşyalar sergilenecek"

Oba Çadırı içerisinde geleneksel eşyalar ve elbiselerin yanı sıra savaşlarda kullanılan teçhizatların özel alanlarda sergileneceğini söyleyen Çınar, bu yılın sonlarına doğru hizmete sunmayı planladıkları Oba Çadırını ziyaret edenlerin tarihin derinliklerine doğru güzel bir yolculuk yapacaklarını dile getirdi.

Yeşilyurt'un köklü tarihine özel değerler kazandıracak kıymetli bir yatırımı daha hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Çınar, " Kadim Çırmıhtımızın eşsiz tabiat zenginliklerine çok güzel bakan bir noktada bulunan Gedik Tepesini daha değerli ve özel hale getirmek adına hizmete sunduğumuz Sosyal Tesisler, Kültür Merkezi ve Namazgah alanından sonra kadim medeniyetimizde özel bir konumda bulunan Oba Çadırını da buraya kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Hizmete girdiği andan itibaren sanatsal ve kültürel mekanlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan, bölgenin kültürel zenginliklerine yeni değerler katan Gedik Kültür Merkezimizin yan tarafında ki alanda yapımı devam eden Oba Çadırımızın içerisinde yöresel kıyafetler, eşyalar ve savaşlarda kullanılan askeri teçhizatları sergileyeceğiz. Burayı ziyaret edenler tarihin derinliklerine doğru yolculuk yapıp, tarihsel bir ortamı teneffüs edecekler. Bu yılın sonlarına doğru tamamlanarak hizmete sunacağımız Oba Çadırımız, bölgemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayıp, yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacaktır" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Gedik Tepesine oba çadırı kuruluyor - Son Dakika

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