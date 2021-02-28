Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt'tan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt'tan Kovid-19 uyarısı
28.02.2021 16:03
Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatarak tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatarak tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının önüne geçmek için önlemlere uymanın önemine vurgu yaptı.
Kaymakam Yeşilyurt, mesajında, "Yeşilyurt ilçemizde bir ailede mutasyonlu virüse (İngiltere Varyantı) rastlanmıştır. Lütfen tedbirlere daha dikkat gösterelim, alınan önlemlerin hepsinin kendi sağlığımız için olduğunu unutmayalım." ifadesine yer verdi.
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