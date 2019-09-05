Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurulunun Ardından, Yeşilyurt Kent Konseyi başkanı olarak seçilen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başkanlığında, İlk Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Yürütme Kurulu Genel Sekreter Seçimini Yaptı;

Çınar, "Hemşehrilik bilincinin gelişmesi, halkın yönetime katılması, danışma meclisi niteliği kazanması açısından Yeşilyurt Kent Konseyi değer verdiğim önemli bir sivil toplum kuruluşudur" dedi. Başkan Mehmet Çınar, "Kent konseylerinin yerel karar alma mekanizmalarına kent halkının katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuş demokratik platform olduğunu anlattı. Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Fotoğraf çalışma grubu, Bisiklet çalışma grubu, Müzik Çalışma Grubu, Kültür ve Tarih Çalışma Grubu, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Çalışma Grubu, Çevre ve Şehircilik Çalışma Grubu ve İdari, destek ve eğitim işleri ofisi, Meclisler ve Çalışma grupları ofisi, İletişim, Sekretarya, sivil toplum ve projeler ofisi ve yüzlerce gönüllünün yer aldığını sözlerine ekledi. Yeşilyurt Kent Konseyi'nin kent halkının önemli temsil mekanizmalarından biri olduğunu ifade eden, Başkan Çınar, "Hemşehrilik bilincinin gelişmesi, halkın yönetime katılması, danışma meclisi niteliği kazanması açısından Yeşilyurt Kent Konseyi değer verdiğim önemli bir sivil toplum kuruluşudur" dedi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Çınar döneminde görev yapacak olan Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun 16 asil, 3 doğal üyesi olmak üzere belirlenen toplam 19 üyesi toplantıya iştirak ettiler.

Yeşilyurt Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarını sürdüren, kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan ve Konsey başkanlığını, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğine, halen Genel Sekreter olarak görevini devam ettirmekte olan Ahmet berber seçildi.

Genel Sekreterlik seçiminden sonra, Ahmet berber teşekkür konuşması yaptı ve Yeşilyurt Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır.

Adem Utku Çakır (Mali Müşavir-Danışman), Ali Yiğit (Tecde Mahalle Muhtarı), Cemal Kurhan ( Turgut Özal Üniversitesi Spor Daire Başkanı), Cumali Aydoğan (Öğretim Görevlisi), Ferman Salmış (Eğitimci), Hüseyin Gök (Proje Uzmanı), Hüseyin Kalan (İş Adamı), M Zeki Hedekoğlu (Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı),Mehmet Öztürkoğlu (Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi), Mustafa Ekici (Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı), Mücahit Şahintürk (Eğitimci), Naci Şavata (Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi), Nilüfer Aktaş (Eğitimci-Yazar), Ömer Çelik (İnönü Üniversitesi Spor Daire Başkanı), Yasin Kalkan (İş Adamı), Züleyha Türksoy (Yeşilyurt Nisa Dernek Başkanı), Ahmet Berber (Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri), Semra Özcan (Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı), Tayfun Özcan (Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı)