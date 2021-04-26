"Yeşilyurt'lulara Verdiğimiz Bir Sözü Daha Gerçeğe Dönüştürüyoruz" - Son Dakika

"Yeşilyurt'lulara Verdiğimiz Bir Sözü Daha Gerçeğe Dönüştürüyoruz"

26.04.2021 15:22

'Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market' projesinin hizmete girecek olmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Son dönemlerdeki yatırımlar, kentsel dönüşüm projeleri, parklar, sosyal, sportif ve kültürel yatırımlarla çehresi değişen Yeşiltepe'mizde vatandaşlarımızın rahat ve temiz ortamlarda alış verişini yapması adına hizmete sunacağız Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projemizle bölgemizin cazibesini artıran yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Numan Özcan ve Mehmet Nakir, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Hoca Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ve Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile birlikte yapımında sona doğru yaklaşılan'Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market' inşaat alanındaki çalışmaları inceledi.

döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri teker teker gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketin alış veriş noktaları, sosyal donatıları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemesiyle bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yeşiltepe'nin cazibesini artıran güçlü ve modern yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşiltepe'de yapımı devam eden semt pazarı ve market inşaatındaki çalışmalarımızı Belediye Meclis Üyelerimiz, AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte inceledik. 111 adet pazar yerinin yanı sıra çay ocağı, bay-bayan mescit, lavabolar ve dinlenme alanları yer alacağı Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketimizin tamamlanmasına az bir zaman kaldı.Pazarcılar Odamızla yapacağımız görüşmelerin ardından buranın iç organizasyonunu, tefrişatı ve diğer düzenlemeleri de tamamladıktan sonra Yeşilyurt'lulara verdiğimiz bir vaadin daha açılışını yapacağız." dedi.

Son dönemlerde hızla gelişip değişen ve tercih edilen Yeşiltepe'nin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı bölgeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıkalrını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Kentsel dönüşüm projeleri, açılan yollar, düzenlenen kaldırımlar, aydınlatmalar, parklar, sosyal, sportif ve kültürel mekanlarla çehresi değişen Yeşiltepe'nin sosyal yaşam kültürüne bir güzellik daha katmaya hazırlanıyoruz.Bu tür güçlü ve modern yatırımlarla gelişime açık bir hüviyete sahip bu bölgemizi daha fazla geliştiriyoruz. Yatırımlar çoğaldıkça yeni işyerleri ve konutlarda yapılmaya başlandı. Bizlerde gelişim içerisine olan bu tür bölgelerimizin planlı ve sağlıklı büyümesi adına yatırımlarımızı bu bakış açısıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın mutfak alış verişlerini rahat, güvenli ve temiz alanlarda yapması, sebzelerini ve meyvelerini taze ve gündelik alması, esnaflarımızın ise ürünlerini güzel alanlarda satması için bu tür insan odaklı projelerimizin sayısını artırmaktayız. Pazarcılar Odamızın da destekleriyle buraya bölgenin ihtiyaç duyduğu çok güzel bir yatırım daha kazandırmış olacağız. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketimizi hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu yerine getirdik, bundan sonrada aynı anlayışla hareket edip Yeşilyurt'umuzun geleceğine modern ve güçlü eserler emanet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'lulara Verdiğimiz Bir Sözü Daha Gerçeğe Dönüştürüyoruz

Mehmet Çınar, Semt Pazarı, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşilyurt'lulara Verdiğimiz Bir Sözü Daha Gerçeğe Dönüştürüyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı         
16:25
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor         
16:14
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı         
15:54
40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor 40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor         
15:48
Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı         
15:33
Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz         
15:04
İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi         
14:43
İstanbul'da beklenen İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek         
13:24
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış         
13:14
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?         
12:21
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 17:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yeşilyurt'lulara Verdiğimiz Bir Sözü Daha Gerçeğe Dönüştürüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei