Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan'a plaket
Son Dakika Güncel Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan'a plaket - Son Dakika

Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan'a plaket

7 saat önce

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve yönetimi, Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan'a plaket, System.String[]

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve yönetimi, Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan MTB Başkanı Özcan, "Bizler Sivil Toplum Örgütleri olarak kendi asli vazifelerimizin dışında bu şehre ve topluma karşı sosyal sorumluluklarımız da var . Biz özellikle ramazan ayında gıda yardımı ile beraber eğitime destek vermek amaçlı sosyal projeler yapıyoruz. İhtiyaç sahibi olan insanlarımızı o mahallede bulunan her türlü bilgi ve belgeye sahip olan muhtarlarımızdır. Vatandaşlara ulaşabilmemizin ilk eli muhtarlarımızdır. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve yönetimi çok güzel işlere imza atıyorlar. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Ziyarette konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ise, "Borsa başkanımız Ramazan beyin sık sık muhtarlarla görüşmesi mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi aynı zamanda Yeşilyurt mahallemizde bir okulun tadilatını üstlendikleri için şahsım ve muhtarlar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Daha sonra Yeşilyurt Muhtarlar Derneği tarafından Başkan Özcan'a plaket verildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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