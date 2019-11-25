Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması
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Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Yeşilyurt Mahallesi'nde bozuk olan yollarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırdıklarını söyledi.


Mahalle sakinleri ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
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