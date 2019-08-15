Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt öncesi hazırlıklara başlandı
1 saat önce
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt öncesi hazırlıklar başladı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:50 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından Yeşilyurt Mahallesi
'nde asfalt öncesi hazırlıklar başladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Daha önce birçok noktada sürdürülen asfaltlama çalışmalarına Yeşilyurt Mahallesi'nde devam eden ekipler, 21103 numaralı sokakta asfaltlama öncesi hazırlık çalışması gerçekleştirdi.
Yeşilyurt Mahallesi 21103 numaralı sokakta gerçekleştirilen asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun genişletilerek asfaltlanacağını dile getiren yetkililer, bunun dışında birçok noktada çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. - ADIYAMAN
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