YEŞİLYURT MAHALLESİ'NDE KALDIRIM ÇALIŞMASI

Belediyemiz tarafından Yeşilyurt Mahallesinde kaldırım döşeme ve düzenleme çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan asfalt çalışmalarını sürdüren, diğer yandan da kaldırım ve refüj çalışmalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Yeşilyurt Mahallesinde de kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başladı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililerimiz, kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.