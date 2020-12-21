Yeşilyurt Mahallesi'nde yılın son büyük asfaltı serildi - Son Dakika

2020 yılını hizmet dolu bir yıl olarak tamamlayan Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde yılın son asfalt çalışmasını yapıyor.

İlçede alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde çalışarak tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İnşallah bu haftamızı da güzel bir şekilde çalışarak geçireceğiz. Bugün Melikgazi olarak 2020 yılındaki en büyük ve en son asfaltımızı döküyoruz. Burası Sivas Caddesi'nin hemen arka tarafında İldem bölgesine yakın Yeşilyurt Mahallemizdeki enkazcılar esnafını taşıyacağımız bölge. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunlukta yolumuza asfalt döküyoruz. Enkazcılar esnafını Yıldırım Beyazıt'taki kanal boyundan buraya taşıyacağız. Geçtiğimiz hafta müjdesini vermiştik. İnşallah bütün çalışmaları tamamlayacağız ve esnafımızı da buraya taşıyarak onların daha güzel bir ortamda hizmet etmesini sağlayacağız. Hem de şehir merkezini güzelleştirmiş olacağız." diye konuştu.

2020 yılında rekor seviyede asfalt serildiğini ve rekor seviyede ağaç dikildiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yoğun bir mesai harcadığımız bu seneyi 2020 yılında çok verimli geçirdik. Bu yılı aynı zamanda ağaçlandırma yılı da ilan ettik ve binlerce ağaç diktik. 80 günde 80 park yapımında son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta inşallah parklarımız bitmiş olacak. Aynı zamanda da pandemiyi fırsat bilerek 170.000 tona yakın asfalt döktük. Yani 170 kilometre yol yaptık. Ben tüm mesai arkadaşlarıma yapmış oldukları bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kazasız belasız kullanmak nasip olsun. Hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ