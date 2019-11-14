Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt mahallesinde asfalt çalışması
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Yeşilyurt mahallesinde asfalt çalışması

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesinde yer alan İldem D konutları bölgesinde 1.240 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda asfaltlama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Yeşilyurt mahallesinde asfalt çalışması, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesinde yer alan İldem D konutları bölgesinde 1.240 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda asfaltlama çalışmasının yapıldığını söyledi.


Asfalt çalışması öncesi yol da elektrik, su, kanalizasyon, Telekom ile doğalgaz gibi alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, YeşilyurtMahallesi'nin her geçen gün yükselen yeni bloklar ile daha da büyüdüğünü ve yeni yolların açılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.


Yeşilyurt Mahallesi'nde Dündar Taşer Caddesi'nde asfalt çalışma gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu"Şehir içi ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bunun için şehir içi alternatif yollar açıyoruz. Deforme olan ve bozulan yolları hemen yeniliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Altyapı çalışması tamamlanan yolda yaya yolu ve otopark çalışma gerçekleştirildi. Şimdi de asfaltlayarak hizmete açıyoruz. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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