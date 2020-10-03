Yeşilyurt renklendi - Son Dakika

Yeşilyurt renklendi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerde mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluştururken, peyzaj düzenlemeleri ve ekilen rengarenk çiçekler cadde ve sokaklara yeni güzellikler katıyor.

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Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerde mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluştururken, peyzaj düzenlemeleri ve ekilen rengarenk çiçekler cadde ve sokaklara yeni güzellikler katıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Basın Birimi tarafından, çiçek dikimiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeşilyurt'ta ki kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha iyi bir noktaya taşımak adına yeşillendirme hizmetlerine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyesi, bir yandan yeni park alanlarını hizmete sunarken diğer taraftan görsel güzelliğe yönelik çalışmalara da ağırlık veriyor. Vatandaşların gün içerisinde dinlendiği, çocukların da eğlenceli vakit geçirdiği park ve bahçeler, yeni peyzaj düzenlemeleri ve çiçek ekimleriyle ilçeye farklı bir renk katıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ile parkların temizliğini gerçekleştirerek hem ağaçları ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Yıl boyunca periyotlar halinde bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlar, vatandaşların göz zevklerine hitap edecek şekilde daha da renklendirildi. Parklara ve kavşaklara dikilen çeşitli renklerdeki mevsimlik çiçekler de ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. Dikilen çiçeklerin, devamlığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

"Renkli çiçekler huzur ve ferahlık veriyor"

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına Yeşilyurt'ta doğaya ve çevreye duyarlı hizmetleri sürdürdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti.

İnsan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler bıraktığı için şehir kimliği ve peyzajında renkli çiçeklerin kullanılmasını tercih ettiklerine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çiçekler kullanılarak yapılan peyzaj düzenlemelerinin halka huzur ve rahatlık verdiğini kaydetti. - MALATYA

Yeşilyurt renklendi
Yeşilyurt renklendi
Yeşilyurt renklendi
Yeşilyurt renklendi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt renklendi - Son Dakika

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