Yeşilyurt'ta 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Yeşilyurt ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt'ta 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Yeşilyurt ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali başkanlığında düzenlenen toplantıya Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile şube, okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda 1. dönemin değerlendirilmesi yapılarak, 2. dönem için hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

Aymak'ın sunumunun ardından Küçükali, gündem maddeleriyle ilgili düşüncelerini aktarıp paylaşımda bulundu.

Toplantıda eğitim öğretim ve il genelinde uygulanan projeler, TÜBİTAK ve AB projeleri gibi konularda fikir alışverişinde de bulunuldu.

Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Eylül'ün davası görülmeye başlandı
Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:45:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]