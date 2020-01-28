Yeşilyurt'ta 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Kanaat Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali başkanlığında düzenlenen toplantıya Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile şube, okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda 1. dönemin değerlendirilmesi yapılarak, 2. dönem için hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

Aymak'ın sunumunun ardından Küçükali, gündem maddeleriyle ilgili düşüncelerini aktarıp paylaşımda bulundu.

Toplantıda eğitim öğretim ve il genelinde uygulanan projeler, TÜBİTAK ve AB projeleri gibi konularda fikir alışverişinde de bulunuldu.