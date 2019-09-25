Yeşilyurt'ta 900 öğretmene deprem eğitimi veriliyor

900'e yakın öğretmen, bölgenin en büyük afet eğitim merkezi olan Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi'nde 'Okul Tabanlı Afet Eğitim' programına katılıyor.



Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD işbirliği ile düzenlenen eğitim programı yaklaşık 900 öğretmen, 9 hafta boyunca Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen bölgenin en büyük deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi'nde eğitim görüyor. Eğitim programını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 haftası geride kalan eğitim programı kapsamında toplam 9 hafta boyunca Malatya genelinde görevli öğretmenlerin uzmanların gözetiminde deprem eğitimi aldığını söyledi. Deprem gibi bir afetin hiçbir zaman olmaması temennisinde bulunan Çınar, "Deprem anında neler yapılması gerektiğini hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Deprem bilincinin toplumda tam manasıyla bilinmesi, olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olunması hiç şüphe yok ki hayat kurtarmaya yönelik önemli bir adımdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda her yönüyle özel ve değerli bir yatırım olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizi hizmete sunduk. Bu merkezimizde her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı eğitim programlarına hem ev sahipliği yapıyoruz hem de kendi programlarımızla deprem konusunda halkımızın tamamını bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kamu, kurum ve meslek odalarımızın bu tür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bütün eğitim merkezlerimiz halkımızın emrindedir" şeklinde konuştu. - MALATYA