Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü - Son Dakika

Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü

04.03.2021 17:00
Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bugüne kadar 92 adet manuel ve otomatik akülü aracı engelli vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Yaşamı engellilerle ortak paylaşmalıyız" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bugüne kadar 92 adet manuel ve otomatik akülü aracı engelli vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Yaşamı engellilerle ortak paylaşmalıyız" dedi.

'Gönül Belediyeciliği' hizmetleriyle Yeşilyurt'ta yaşayan bütün vatandaşların kalbine, yüreğine ve gönlüne dokunan sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde ikamet eden engelli vatandaşları sık sık ziyaret ederek taleplerini yerine getiriyor.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılmaları için gereken desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sosyal hayatta engellilere sunulan imkan ve hizmetler, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla birlikte, insana verilen değer ve önemin belirgin göstergesidir. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar gerek kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz gerekse de hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı toplamda 92 adet manuel ve otomatik aracımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İlçemizde ikamet eden engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımları artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek içinde hizmetlerimize devam ediyoruz " diye konuştu.

Merkez Fatih Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mert Duran isimli engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek talep ettiği akülü aracı teslim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Fiziki engelleri sevgiyle paylaşarak, el ele vererek hep beraber aşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bizim gönlümüzde ve kalbimizde ayrı bir yeri var. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden yararlanan bu ailemizin talebi neticesinde dışarıya çıkmakta zorluk yaşayan Mert kardeşimizin ihtiyaç duyduğu akülü aracını bugün teslim ettik, hayırlı uğurlu olsun. Mert kardeşimiz yeni aracıyla bundan sonra dışarıya daha fazla çıkıp gezebilecek ve arkadaşlarıyla buluşabilecek, kazasız ve belasız bir hayat temenni ediyorum. Rabbim ailemize ve kardeşimize sağlıklı ve huzur dolu ömürler nasip etsin " ifadelerini kullandı.

Duran ailesi de, hem ziyareti hem de araç hediyesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü
Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü
Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta 92 engellinin yüzü güldü - Son Dakika


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