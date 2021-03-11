Yeşilyurt'ta adım adım sağlık - Son Dakika

Yeşilyurt'ta adım adım sağlık

11.03.2021 14:09
Yeşilyurt'ta adım adım sağlık, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her hafta bir mahallemizde düzenlediğimiz 'Adım Adım Sağlık için Yeşilyurt Başkanıyla Yürüyor ' etkinliğimiz, sağlıklı ve dinamik bir hayat için önemli bir misyon üstlenmeye başladı" diye konuştu.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her hafta bir mahallemizde düzenlediğimiz 'Adım Adım Sağlık için Yeşilyurt Başkanıyla Yürüyor ' etkinliğimiz, sağlıklı ve dinamik bir hayat için önemli bir misyon üstlenmeye başladı" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet programında yer alan 'Adım Adım Sağlık İçin Yeşilyurt Başkanıyla Yürüyor' etkinliği kapsamında Tecde Mahallesi sakinleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Sağlıklı yaşam için sportif aktivitelere önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "'Adım Adım Sağlık İçin Yeşilyurt Başkanıyla Yürüyor' etkinliğimizin ikincisini Tecde mahallemizde düzenledik. AK Parti İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz, muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızla birlikte sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla faydalı bir sportif aktivite yaptık. Yeni başlattığımız bu projeyle Yeşilyurt'umuzu adım adım gezerek hem spor yapıyoruz hem de halkımızla sohbet edip, aramızdaki gönül bağlarını kuvvetli hale getiriyoruz. Bölgelerimizde devam eden hizmetleri incelerken esnaflarımız ve vatandaşlarımızla da istişare ederek yeni yapacağımız hizmetlerin yol haritasını belirliyoruz. Amacımız; sağlıklı ve dinamik bir hayat için sportif aktiviteleri yaygınlaştırmaktır. Belediye olarak bu yılı spor ve etkinlik yılı olarak ilan ettik. Dikkat çekici organizasyonlar ve etkinliklerle dünyanın başına bela olan pandemi döneminde vatandaşlarımızın daha dinamik ve sağlıklı bir bünyeye sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt'un her noktasında ve caddesinde bu tür etkinlikler düzenleyerek sporun o güzelliğini, heyecanı ve coşkusunu toplumun geneline yaymak istiyoruz. İkincisini düzenlediğimiz etkinliğimize katılarak sağlıklı yaşam için yürüyüşlerini yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt'ta adım adım sağlık
Yeşilyurt'ta adım adım sağlık
Yeşilyurt'ta adım adım sağlık
Yeşilyurt'ta adım adım sağlık

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt'ta adım adım sağlık - Son Dakika Spor


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