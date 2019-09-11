Yeşilyurt'ta ahırlar dezenfekte ediliyor
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvan ahır ve barınakları dezenfekte ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvan ahır ve barınakları dezenfekte ediliyor.
İlçeye bağlı Çırdak Mahallesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özel kıyafetler giyilerek ahırlar dezenfekte edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda hastalık yapıcı etmenleri en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu uygulamayı ilçe genelinde yapmayı planlıyoruz." dedi.
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