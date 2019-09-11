Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta ahırlar dezenfekte ediliyor
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Yeşilyurt'ta ahırlar dezenfekte ediliyor

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvan ahır ve barınakları dezenfekte ediliyor.

Yeşilyurt'ta ahırlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvan ahır ve barınakları dezenfekte ediliyor.

İlçeye bağlı Çırdak Mahallesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özel kıyafetler giyilerek ahırlar dezenfekte edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda hastalık yapıcı etmenleri en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu uygulamayı ilçe genelinde yapmayı planlıyoruz." dedi.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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