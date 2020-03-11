Yeşilyurt'ta atık dönüşümü ile 25 bini aşkın ağaç kurtarıldı - Son Dakika

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgede hizmete giren 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 2019 yılında 1.5 tonun kağıdın geri dönüştürülerek, 25 bin 132 adet ağacın kesilmekten kurtarıldığını kaydetti.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı basın açıklaması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık' Belgesi verilmesini değerlendirdi. Başkan Çınar, "Çevre ve doğanın korunmasına yönelik hizmetleriyle ülke çapında adını duyuran Yeşilyurt Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınması zorunlu hale gelen 'Sıfır Atık' Belgesini Malatya'da ilk alan yerel yönetim oldu" ifadelerini kullandı.



"1.Sınıf Atık Getirme Merkezi" ve "Mobil Geri Dönüşüm Aracı" projeleri nedeniyle 2019 yılında Sıfır Atık 'Yerel Yönetim Başarı' ödülüne layık görüldüklerini kaydeden Çınar, bin 359 belediye arasında ilk 5'e girme başarısı elde ettiklerini ifade etti. Çevre ve doğaya büyük zararlar veren atıkların ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması bakımından toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerde bulunduklarına dikkat çeken Çınar, " Gelecek nesillere temiz ve güzel bir dünya emanet etmek adına sürdürdüğümüz yatırımlar, projeler ve bilgilendirme çalışmalarımızın neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'Sıfır Atık' Belgesi aldık. 2020 Yılı Haziran ayına kadar tüm yerel yönetimler, kamu, kurum ve kuruluşların alması zorunlu hale gelen bu belgeyi Malatya'da ilk alan Belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



" 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 25 bin 132 adet ağaç kurtarıldı "



Çınar, yaklaşık 1.5 ton kağıdın geri dönüştürülerek 25 bini aşkın ağacın kesilmekten kurtarıldığını da vurgulayarak, "Planlı ve sistemli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde, bin 478 ton kağıt geri dönüştürülüp 25 bin 132 adet ağaç kurtarıldı. Bin 90 ton plastik geri dönüşümü sağlanırken, 17 bin 767 varil petrolden tasarruf sağlandı. 396 ton cam geri dönüştürülüp 475 ton ham madde tasarrufu sağlandı. 352 ton metal geri dönüştürülüp 458 ton ham madde tasarrufu sağlandı. İlçe genelinde 12 ton bitkisel atık yağ toplanırken, 8 bin 75 metreküp depolama alanı kazanç sağlandı" dedi.



"Sıfır atık belgesi yeni hizmetler için bizi teşvik edecektir"



Sıfır atık belgesinin önemine de dikkat çeken Başkan Çınar, "2020 yılında da çevre hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçemiz genelinde yaptığımız düzenli ve sistemli çalışmalarımız neticesinde 'Sıfır Atık' belgesine sahip olmak yeni projeler noktasında bizi teşvik edecektir " şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA