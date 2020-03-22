Yeşilyurt'ta banklara uyarı levhaları yerleştirildi - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta banklara uyarı levhaları yerleştirildi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sosyal yaşam alanlarındaki banklara 'Evde Kal-Oturulacak En Güzel Yer Evimizdir' uyarı levhaları yerleştirdi.

Yeşilyurt'ta banklara uyarı levhaları yerleştirildi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sosyal yaşam alanlarındaki banklara 'Evde Kal-Oturulacak En Güzel Yer Evimizdir' uyarı levhaları yerleştirdi.


Sosyal temasın en aza indirilmesinin salgına karşı başarıyı artıracağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamalarını istedi.


Salgının önlemin en etkili yolunun, sosyal mesafenin korunması ve evden çıkılmaması olduğunu dile getiren Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak koronavirüs salgınıyla etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla dezenfektan ve temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğimiz bu dönemde, özellikle virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarının önemini ifade etmek için farklı bir çalışma başlattık. Dünya'nın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de can kayıplarının arttığı bu kritik dönemde vatandaşlarımızın hiçbir zarar görmeden atlatması için ilçemizin farklı noktalarında bulunan sosyal yaşam alanlarımızda ki bankların üzerine 'Evde Kal' levhaları yerleştirerek, dikkat çekmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.


Şu aşamada zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmanın, yollarda gezmenin, dolaşmanın ve seyahat etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilim adamları çok net bir şekilde ifade ettiğine dikkat çeken Çınar, "Toplum olarak ta bu uyarıları yerine getirmek gibi ciddi sorumluluklarımız vardır. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için ciddi tehlikeleri peşinden getirebilir. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralın harfiyen yerine getirilmesi ve evden çıkılmaması virüs salgınıyla mücadelede elimizi güçlendirecektir. Salgını önlemenin en etkili yolu, sosyal mesafeyi koruyup başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, özellikle de sağlık otoritelerince risk grubunda oldukları sık sık tekrarlanan yaşlı ve çocukların evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Birçok vatandaşımızın yapılan ciddi ikazlara rağmen dışarıya çıktıklarını gözlemliyoruz. Fakat şu bilinmelidir ki; dışarıya çıkıldığında sosyal temas arttığı için salgının yayılması da daha hızlı ve kolay oluyor. Bu sebeple salgın hali ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın, özellikle de yaşlı vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bu, salgına karşı alınabilecek en önemli tedbirdir. Bizler ne yapıyorsak halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Şu anda oturulacak en güzel yer evimizdir. Yaşanan sıkıntılı süreci el birliğiyle atlattıktan sonra parklarımızda vatandaşlarımızla birlikte güzel ve sağlıklı vakitler geçirmek istiyoruz. Güzel günlere ancak alacağımız tedbirlerle ulaşabiliriz. Bunun için 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' diyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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