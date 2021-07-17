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Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim - Son Dakika

Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim

17.07.2021 13:52
Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kurban bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için fırın, pastane, market ve kasap gibi işyerlerinin yanı sıra, kurban satış noktalarındaki denetimlere ağırlık veriyor.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kurban bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için fırın, pastane, market ve kasap gibi işyerlerinin yanı sıra, kurban satış noktalarındaki denetimlere ağırlık veriyor.

Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde ki iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinin gıda üretimi, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşullarını inceledi.

Dondurulmuş gıdaların muhafaza koşulları ile son tüketim tarihleri inceleyen ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanak tuttu. Esnafın ruhsatlarını kontrol eden ekipler, ayrıca yaşanan korona virüs salgını nedeniyle maske ve eldiven kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların huzuru ve sağlığı için her şartta görevlerini sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları da yapacakları alışverişlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmadan almamaları gerektiği yönünde uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe sakinlerinin güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için gerçekleşen denetimlere katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini pandemi kurallarına uygun bir şekilde sürdürmelerine önem verdiklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla denetimlerin periyodik olarak devam ettiğini söyledi.

Mollakasım Mahallesi'nde faaliyetlerine başlayan kurban satış yerinde incelemelerde bulunan Dikenli, vatandaşların kurban alış verişlerini hijyenik ve düzenli bir ortamda yapması için belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını söylerken, esnaflarında rahat bir ortamda işini sürdürmesi için gereken desteği verdiklerini ifade etti.

Fırın, unlu mamuller, pastane, market ve kasap gibi işyerlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirten Dikenli, "İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren fırın, pastane, market ve kasap gibi işyerlerinin denetimleri aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kaliteli ve hijyenik ürüne ulaşımını kolaylaştırmak, işletmelerimizin daha temiz ve güzel alanlarda hizmet vermesine destek olmak adına Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerinde çok yoğun çalışıyoruz. Hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla bayram alış verişlerni yapmaları, sofralarında temiz ve sağlıklı ürünler bulundurmalarına destek vermek amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bununla birlikte ilçemizde bu yıl 40'ın üzerinde kurban satış ve kesim yerinde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştıracağız. Satış ve kesim alanlarındaki çalışmaları da yakından takip ederek vatandaşlarımızın kurban ibadetini hijyenik ve güzel şartlarda yapması için her türlü önlemi alıyoruz. Mollakasım mahallemizde kurulan satış yerimizi inceledik, üreticilerimizle bir araya geldik, onların taleplerini dinledik. Gerek üreticilerimizin rahat ve güvenli koşularda satışını yapması gerekse de vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir kurbanlığa ulaşımını sağlamak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Hemşerilerimiz kurban bayramında satış alanlarımıza gelip huzur ve güven içerisinde kurbanlıklarını alıp, kesimini yapacaklardır. Ekiplerimizde satış ve kesim yerlerinde gerekli önlemleri alıp, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunacaklar. İnşallah el birliğiyle sağlıklı ve huzur dolu bir bayramı hep birlikte yaşayacağız" dedi. - MALATYA

Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim
Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim
Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim
Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim
Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim

Kurban Bayramı, Yeşilyurt, Market, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yeşilyurt'ta bayram öncesi sıkı denetim - Son Dakika


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