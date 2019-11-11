Yeşilyurt'ta bin 111 adet fidan dikildi

'Bugün Fidan, Yarın Nefes' projesi kapsamında, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde de fidan dikme programı düzenlendi. Önce fidan dikildi, sonra ise katılımcılara aşure ikramı yapıldı.



Yeşilyurt Belediyesi tarafından Beylerderesi Şehir Parkının bulunduğu bölgede gerçekleşen ağaç dikme etkinliğinde bin 111 adet fidan dikildi.



Ağaç dikim programına AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin başkanları, mahalle muhtarları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle düzenlediği 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' projesini bin 111 ağaç dikimiyle destek verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, "Ormanlarımızı korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak, artırmak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmeli ve bu bilinçle yeşil alanlara hem sahip çıkacak hem de çoğaltacak bir gelecek inşa etmeliyiz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla bugün saat 11: 00'de tüm şehirlerimizde aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını hedefleyen 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' temalı çok değerli ve anlamlı bir proje uygulamaktadır. Bu özel projeye bizlerde destek veriyoruz ve saat 11: 00'de doğa severlerin katılımıyla 1.111 adet fidanımızı toprakla buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'a yakışan, ilçemizin ismine layık bir etkinlikte kentimizi ve ilçemizi daha fazla yeşillendirmek ve yeşil alan sayısını artırmak adına 25 dönümlük alanda ağaçlarımızı dikeceğiz. Öncelikle ülkemizin daha fazla yeşillenmesi ve ağaç sayısının artması için böylesine özel bir projenin başlatılması talimatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüklerimize, şu anda 81 kentte fidanları toprakla buluşturan tüm doğa severlere, Beylerderesi Şehir Parkımızın bulunduğu bölgedeki etkinliklerimize katılarak yeşile ve doğaya sahip çıkan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Daha yeşil bir Türkiye için, daha yeşil bir Malatya için, daha yeşil bir Yeşilyurt için herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.



Yeşilyurt'ta 5,5 yıl içerisinde 17 bin 407 adet ağaç ile 275 bin adette fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin var olan yeşil alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha yeşil alan bırakmak adına geride bıraktığımız 5.5 yılda çok güzel hizmetlerde bulunduk. Ağaç dikimini özendirmek, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin tüm yerleşim alanlarını yeşillendirmek amacıyla çiçek dikimi başta olmak üzere yolları, parkları ve kavşakları farklı fidan türleriyle güzelleştiriyoruz.5,5 yılda 17 bin 407 adet ağaç dikimi yaparken, 275 bin adette çalı, gül ve mevsimlik çiçeklerimizle parklarımızı, refüjleri ve oyun alanlarını güzelleştirdik. Her yıl Orman Haftasında Orman Genel Müdürlüğümüzle işbirliği halinde fidan dağıtımı yapıyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan kapasitesini arttırmak için bugüne kadar 109 adet parkı hizmete sunup 376 bin 576 metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdık. Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar yeşil alanlar emanet etmek için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte katıldığı etkinliğe destek veren diğer katılımcılarla birlikte hazırlanan çam ağacı fidanlarını 25 dönümlük alanda belirlenen noktalara yerleştirdiler.



Diğer yandan, fidan dikim törenine katılanlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından aşure ikram edildi. - MALATYA