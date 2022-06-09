Yeşilyurt'ta "Bir Kitap Bin Fikir" Projesi'nde dereceye girenlere ödülleri verildi

???????Kitap Tokat Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt tarafından başlatılan "Bir Kitap Bin Fikir" Projesi'nde dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çalışma masası hediye edildi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Tokat Valiliğinin başlattığı Kitap Tokat Projesi çerçevesinde yürüttükleri "Bir Kitap Bin Fikir" Projesi ile ilçede ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, düşünme becerilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Projede velilerin de yer aldığını, velilerin sınıflarda çocuklarıyla birlikte kitap okuduğunu anlatan Yeşilyurt, "Bu kapsamda öğrencilerimizle drama ve münazara etkinlikleri düzenlendi. Bizler de bu etkinliklerde dereceye giren öğrencilerimizi, okuma alışkanlıklarını daha da pekiştirmek için bisiklet ve çalışma masaları ile ödüllendiriyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi, onlara destek veren velilerimiz ile öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeleri verildi.