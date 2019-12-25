Yeşilyurt'ta çiftçilere ceviz fidanı hibe edildi - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta çiftçilere ceviz fidanı hibe edildi

6 saat önce

Yeşilyurt Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Tokat Projesi kapsamında çiftçilere 1500 ceviz fidanı hibe edildi.

Yeşilyurt'ta çiftçilere ceviz fidanı hibe edildi, System.String[]

Yeşilyurt Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Tokat Projesi kapsamında çiftçilere 1500 ceviz fidanı hibe edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, İlçe Müdürlüğü önünde dağıtımı yapılan ceviz fidanlarından yaklaşık 40 kişinin yararlandığını belirtti.

Ceviz fidanlarının dağıtımı sırasında İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin fidanların nasıl dikileceği, bakımı ve yetiştirilmesi hakkında çiftçilere bilgi verdiklerini söyleyen Kartal, "Tokat Valiliğimizce başlatılan Tarım Tokat Projesi kapsamında hibe olarak dağıtımını yaptığımız toplamda 1500 adet Fernor ve Fernette tipi ceviz fidanlarıyla Yeşilyurt ilçemizde 75 dönümlük bir ceviz bahçesi oluşturulması planlanmaktadır." dedi.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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