Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik - Son Dakika

Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik

22.04.2021 17:21
Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Dilek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Çocuk Şenliğine katılarak çocukların mutluluğunu ortak oldular.

Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Dilek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Çocuk Şenliğine katılarak çocukların mutluluğunu ortak oldular.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dilek Mahallesi'nde hizmete sunulan Mesut Özil Spor Tesislerinin yan tarafındaki parkta Çocuk Şenliği düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurulan langırt, basketbol ve masa tenisi alanlarına yoğun ilgi gösteren çocuklar, keyif dolu anlar yaşadılar. Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan Türk Bayraklarıyla park içerisinde neşe içerisinde oynayan, koşan ve spor yapan çocuklara, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çocuk Şenliğinde çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, çocuklarla birlikte langırt ve masa tenisi oynadılar.

Renkli ve heyecan dolu anların yaşadığı etkinlikte çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dilek mahallemizde düzenlediğimiz Çocuk Şenliğinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duymaktayız. Öncelikle aziz milletimizin ve tüm çocuklarımızın, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olup, bağımsızlığımızı tüm dünyaya bir kez haykırdığımız bu özel ve anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması olması münasebetiyle Dilek Yeşilkonak'taki eğitim programlarına katılan çocuklarımızın katılımıyla çok güzel etkinlikler düzenledik. Mahalleye kazandırdığımız ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Mesut Özil Halı Sahamızın hemen yan tarafındaki park alanımıza katılan çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu görülmeye değerdi. TBMM'nin 101 yıl önce açılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu özel günün çocuklara bayram olarak hediye edilmesinden sonra her yıl farklı etkinliklerle tüm dünya çocuklarının katılımıyla güzel şenlikler düzenleniyordu. Maalesef iki yıldır pandemi süreci nedeniyle coşkulu ve yoğun katılımlı etkinlikler ve şenlikler yapılamıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta pandemi kuralları altında Dilek mahallesinde düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımıza bir nebze de olsa mutlu etmeye ve bayramlarını kutlama çalıştık. Koşan, basket atışı yapan, masa tenisi oynayan ve langırt başında hünerlerini sergileyen çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, yaşadıkları mutluluk etkinliğimizin hedefe ulaştığını göstermektedir. Bütün çocuklar mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmayı hak ediyor. Tüm halkımızdan ricamız, kısıtlamalardan dolayı yarın ki etkinlikler yapılamayacak ancak camlarımızı ve balkonlarımızı şanlı Türk Bayrağımızla süsleyelim. Anne ve babalarımızdan ricamız çocuklarımıza Türk Bayrakları veya yarına özel süslemeler alsın, evlerimizi, balkonlarımızı güzel bir şekilde süsleyip 23 Nisan'ın o asil ruhunu güçlü bir şekilde gözler önüne serelim. Bizim tek hedefimiz; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı vatan ve millet aşkıyla büyütmek, şanlı al bayrağımızın o asil ruhunu

kalplerine nakşetmektir. Çocuklarımızı vatanına ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmeleri içinde elimizden geleni yapıyoruz. Şenliğimize katılan çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi bizi gelecek adına umutlandırmaktadır. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, aydınlık ve parlak bir geleceğin habercisidir. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi, barış ve huzur dolu bir Dünya'da hep birlikte yaşamayı temenni ederim. Çocuklarımıza sağlık, sıhhat ve pandemiden uzak güzel bir hayat diliyorum " diye konuştu.

Dilek Mahallesi'ndeki çocuklarla güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise " 23 Nisan Bayramı öncesinde çocuklarımızın mutluluğuna bizlerde şahit olduk. Belediye Başkanımız ve ekipleri yine güzel bir etkinlik düzenledi. Çocuklarımız farklı sportif aktivitelere katılıp güzel anlar yaşadılar. Bu vesileyle T.B.M.M'nin açılışının 101'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Dilek Mahallesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliğine; Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Özen ve Nebi Yiğit, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Barbaros Ünal ve Gökmen Yağlıca, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan ile mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. - MALATYA

Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik
Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik
Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik
Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, 23 Nisan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı 82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı         
18:22
Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek         
17:58
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti         
17:21
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi         
16:27
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim         
16:09
Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu         
15:47
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 18:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei