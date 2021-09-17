Üye Girişi
Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

17.09.2021 12:28
Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

T.F.F.3.Lig 2.Grupta 3 puanla 9.sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 19 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaeli Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

T.F.F.3.Lig 2.Grupta 3 puanla 9.sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 19 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaeli Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

T.F.F.3.Lig 2.Gruptaki ilk galibiyetini kendi sahasında ki İstanbul Şile Yıldız karşılaşmasında elde eden Yeşilyurt Belediyespor, hafta sonunda ki Darıca Gençlerbirliği maçına odaklanırken, Teknik Direktör Hayati Palancı yönetiminde moralli bir ortamda geçen çalışmalar sona erdi.

Turuncu-Yeşilli ekipte morallerin üst düzeyde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, Darıca Gençlerbirliği maçından umutlu olduklarını söyledi.

Yeni sezonda Malatya'ya yakışan sonuçlar almak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, takımda birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu vurguladı. Çelik, " İyi ve karakterli oyunculardan kurulu bir takım hüviyetine sahibiz. Takımda birlikteliğin üst seviyede olması hepimizi mutlu ediyor. Kısa bir zaman diliminde kurulan bir kadro olmasına rağmen futbolcular arasındaki birliktelik havası bizleri gelecek haftalar için umutlandırıyor. İlk haftadaki Düzce maçında talihsizlik yaşadık, takımımız sahada iyi mücadele etmesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldık. Kendi sahamızda 1-0 kazandığımız Şile Yıldız maçında ise üzerimizdeki şansızlığı attık, oyuncularımız sahada iyi mücadele ederek alın terlerinin karşılığını aldılar. Taraftarlarımızın içi rahat olsun bu takım çok iyi yerlere gelecektir. Yönetim Kurulu, teknik ekibi ve futbolcular olarak hepimiz bu işe inandık, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz Malatyalıyız, bu takımın başarısı Malatya'nın başarısıdır. Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatyalıların takımıdır. Yeni Malatyaspor'da, Yeşilyurt Belediyespor'da bu kentin ortak değeridir, herkesin sahip çıkmasını ve desteklemesini ekliyoruz. Taraftarlarımız çok iyi bir takım ve çok güzel maçlar izleyecekler, biz buna yürekten inanıyoruz. Bütün maçlarımızda taraftar desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız canla başla çalışıyorlar, sahada alın teri döküyorlar, biz onların mücadelesini yakından görüyoruz ve takdir ediyoruz. İnşallah Darıca Gençlerbirliği maçından güzel bir sonuçla dönerek önümüzdeki haftalar için daha güzel bir hava yakalayacağız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor'da moralli bir ortamın olduğunu söyleyen futbolcu Burçin Yüksel de, "Şampiyonluk için bir kadro kuran Düzce önünde gerçekten çok iyi mücadele ettik, talihsiz bir maç kaybettik, çok üzüldük. Ama o maçta takım içindeki inancı ve azmi hepimiz gördük, sahada elimizden geleni yaptık ancak olmadı. Geçen hafta kendi evimizde 1-0 kazandığımız Şile Yıldız maçında iyi mücadele ederek 3 puanı almayı bildik. Birçok takımın kısa vadede başaramayacağı arkadaşlık ortamını biz yakaladık. Genç oyuncularımız çok saygılı, tecrübeli oyuncular takımı sahipleniyor. Takımdaki bu güzel atmosfer bir yandan bizi motive ederken diğer taraftan başarılı yarınların habercisi olarak ta görüyoruz. Takımımızı hak ettiği konuma ulaştırmak için çok çalışıyoruz, inşallah bu gayretimizin karşılığını alırız. Sezon hazırlıklarına geç başlayan bir ekip olmamıza rağmen kısa zamanda çok iyi bir ekip olduk, bulunduğumuz grupta üst sıraları zorlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımda kısa zamanda çok iyi bir arkadaşlık ortamının oluştuğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediyespor Takım Kaptanı Erhan Gözetlik ise " Sezon hazırlıklarına geç başlamamız nedeniyle fiziksel anlamda bir takım sıkıntılar yaşadık, ilk iki maçımızda bunu gördük. Düzce ile oynadığımız ilk hafta maçında iyi mücadele etmemize rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldık ancak eksikliklerimizin görülmesi açısından bir fırsat oldu. Şile Yıldız maçında istediğimiz galibiyete iyi mücadele ederek ulaştık. Bu maçta fiziksel açıdan biraz daha iyi olduğumuzu sahaya yansıttık. Eksikliklerimizin giderilmesi bakımından kısa zamanda çok iyi mesafe aldık, çok iyi çalışıyoruz. Rakiplerimizle aynı seviyeye gelmek için gerek hocamız gerekse de futbolcu olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan güzel bir ekip kuruldu. Dört yıldır bu takımın formasını giyen bir futbolcu olarak Yeşilyurt Belediyespor'un çok güzel bir imajının olduğunu özellikle belirtmek isterim, bunu herkesin bilmesi lazım. Bu kulüpte görev alan teknik ekipler ve futbolcular "hakkımızı maddi ve manevi olarak aldık Allah razı olsun" diye sezon sonunda ayrılıyorlar. Kulübümüzün bu düzgün imajı buraya gelmek isteyen futbolcular içinde teşvik edici bir durumu ön plana çıkartıyor. Kulübün yapısına uygun oyuncuların transfer edilmesi de adaptasyon sürecinin kısalmasına neden oluyor. Futbolcularda kulübümüzün yapısını bildikleri için hemen uyum sağlıyorlar. Malatyalı bir futbolcu olarak gelen tüm oyunculara en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Takımda şu anda çok iyi bir ortam var, birliktelik ruhumuz iyi bir düzeyde. Hafta sonunda ki maçta ta elimizden geleni yapacağız, terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Malatya'ya 3 puanla dönmek içinde elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı
Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Darıca Gençlerbirliği, Yeşilyurt, Malatya, Şile, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı 12:58 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi 12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira kazanacak 11:03 Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira kazanacak

Son Dakika Haberleri
13:19 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı         
13:20
EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı         
12:52
Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:29:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement