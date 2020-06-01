Yeşilyurt'ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, karantina görevinden sonra tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından sonra 2 ay civarında karantina hastanesi yapılan ve diğer sağlık hizmetlerine kapatılan Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, tekrar 1 Haziran'dan itibaren poliklinik hizmeti vermeye başladı. Hastaneye giderek başvuru yapılabildiği gibi randevu alarak da vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.



Hastaneye kabuller, sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde sağlanıyor.



Öte yandan yaklaşık 2 aydır pandemi hastanesi görevi yapan hastanede 164 korona virüs hastasına hizmet verildi. - MALATYA